У Києві повністю відновили електропостачання: коли повернуть тепло

У Києві в повному обсязі відновлене електропостачання після обстрілів 9 березня, ароботи з відновлення теплопостачання ще тривають.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Електропостачання споживачам Києва відновлене в повному обсязі. Роботи з відновлення теплопостачання тривають. Наразі 30% домівок без опалення", – йдеться в заяві мера.

Кличко анонсував, що відновити теплопостачання в повному обсязі комунальники планують протягом доби.

Нагадаємо, Україна знову була атакована Росією 9 березня за допомогою ракет і дронів. Це призвело до пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури в Києві та призупинення опалення для деяких містян. Також були потужні вибухи в Голосіївському та Святошинському районах Києва, які призвели до знищення п'яти автомобілів, пошкодження вікон у довколишніх будинках. Окрім того, постраждали троє осіб.

Клично також раніше інформував, що після знеструмлення котелень внаслідок ракетного обстрілу половина з нихбули переключені на альтернативні джерела електропостачання.

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