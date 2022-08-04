У Києві повністю оновили парк електричок Kyiv City Express: чим вони обладнані (фото)

"Укрзалізниця" повністю оновила парк електропоїздів, що курсують на кільці Kyiv City Express. Так, 4 серпня компанія презентувала останній, десятий, оновлений електропоїзд.

Тож відтепер пасажирів обслуговуватимуть виключно електрички, які пройшли модернізацію.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Там зауважили, що цей рухомий склад є інклюзивним. Він призначений для зручного перевезення пасажирів з дітьми, людей з інвалідністю, велосипедистів та має зручні оновлені сидіння.

Також читайте Залізничники пояснили, чи зупинятиметься кільцева електричка у Києві під час тривог

А в останніх моделях електрички мають зміни, впроваджені завдяки відгукам пасажирів. Так, наприклад, тепер тримачі для велосипедів обладнані спеціальними м’якими накладками.

"Зараз презентуємо новий поїзд, який вийшов буквально сьогодні з ремонту. Ми хочемо дати людям розуміння, що Kyiv City Express – це стандарт якості. Це надійність – на кільці, і на всіх подальших маршрутах. Це не точкові зміни, а системні. Зараз, коли люди повертаються в столицю з-за кордону, ми хочемо дати їм дійсно нову якість сервісу", – розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

У компанії також нагадали, що квитки на поїзди Kyiv City Express доступні онлайн – у чат-боті "Укрзалізниці" в усіх месенджерах.

Нагадаємо, раніше “Укрзалізниця” також повідомила, що розширює Kyiv City Express та запускає курсування додаткових потягів.

На Київщині зносять будівлі, які постраждали від окупантів - де житимуть люди

Читайте також: