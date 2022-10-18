У Києві пролунали вибухи: що відомо

Сьогодні, 18 жовтня, під час повітряної тривоги у Києві пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляють місцеві жителі столиці у соцмережі. Також у одному з районів місті помітили чорні клуби диму.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, за попередніми даними, сталось влучання в об'єкт енергозбереження.

"Попередньо три прильоти в об'єкт енергозбереження на Лівому березі міста", - написав він.

Киянам рекомендовано перебувати в укритті!

Повітряна тривога у столиці триває від 06:25 год. і досі, станом на 09:10 год.

Обстріли Київщини

Російські війська вранці 18 жовтня продовжили атакувати Київщину. Тривалі повітряні тривоги лунають звечора і до ранку. Очільник Київщини Олексій Кулеба закликав громадян не залишати укриттів. Крім того, він просить не фіксували роботу ППО, ворожих об’єктів та їхнього падіння, й не публікувати кадри у Мережі.

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