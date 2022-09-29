У Києві повідомляють про замінування кількох об’єктів

У Києві повідомили про замінування ряду об'єктів столиці, серед яких кілька шкіл.
У поліції наразі не розголошують які саме об'єкти могли бути заміновані.
Про це у коментарі ТСН.ua повідомила представниця відділу комунікацій поліції Києва Олена Мошко.
"Надійшло повідомлення про замінування ряду об'єктів в Києві. Зараз слідчо-оперативні групи та наряди поліцейських вже виїхали на місця, перевіряють цю інформацію", - розповіла Мошко.
За неофіційними даними, правоохоронцям надійшло повідомлення про замінування столичних шкіл, там почалась евакуація. Своєю чергою, в поліції на це відповіли, що не розголошують того, які саме об'єкти перевіряються.
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