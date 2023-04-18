У Києві повідомили про замінування ТРЦ "Глобус": людей вивели на вулицю

З торгівельного закладу закладу евакуюють персонал та відвідувачів.

Сьогодні ввечері, 18 квітня, столичному ТРЦ Глобус, що на Майдані Незалежності, проводять перевірку повідомлення про замінування.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

"Глобус" наразі закритий для відвідувачів і ще не відновив роботу. Будівлю перевіряють вибухотехніки.

"Отримали повідомлення про замінування ТЦ "Глобус". Проводиться евакуація та перевірка", - повідомили нам в поліції Києва.

Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік запізнювався на засідання суду, де розглядали його справу. Тому він "замінував" будівлю, за що отримав ще 3 роки.

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