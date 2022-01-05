У Києві повідомлено про замінування двох великих ТРЦ, людей вивели на вулицю

На місці вже працюють спеціальні служби.
У Києві повідомлено про замінування двох великих ТРЦ: "Район" та "РетроВіль".
Людей вивели на вулицю.
Перше повідомлення надійшло за адресою вул. Миколи Лаврухіна, 4 в Деснянському районі столиці. Там розташовано ТРЦ "Район".
"Персонал та відвідувачів евакуювали. На місці вже працюють спеціальні служби", – йдеться у коментарі.
Згодом стало відомо про аналогічну ситуацію в ТРЦ "РетроВіль", який знаходиться на Виноградарі. Там також на вулицю вивели персонал та відвідувачів.
Станом на 18:30 коментарів відповідних служб щодо цих інцидентів не надходило.
Зазначимо, що наприкінці грудня 2021 року в Києві було змінено систему реагування на масові "мінування". До слова, багато таких повідомлень надходить з ОРДЛО окупованого Криму і є, ймовірно, перевіркою здатності влади та профільних служб реагувати на подібні речі.
Нагадаємо, у Києві поліція за годину затримала жартівника, який "замінував" КМДА.
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