У Києві повідомлено про замінування двох великих ТРЦ, людей вивели на вулицю

У Києві повідомлено про замінування двох великих ТРЦ, людей вивели на вулицю

На місці вже працюють спеціальні служби.

У Києві повідомлено про замінування двох великих ТРЦ: "Район" та "РетроВіль".

Людей вивели на вулицю.

Перше повідомлення надійшло за адресою вул. Миколи Лаврухіна, 4 в Деснянському районі столиці. Там розташовано ТРЦ "Район".

"Персонал та відвідувачів евакуювали. На місці вже працюють спеціальні служби", – йдеться у коментарі.

Згодом стало відомо про аналогічну ситуацію в ТРЦ "РетроВіль", який знаходиться на Виноградарі. Там також на вулицю вивели персонал та відвідувачів.

Станом на 18:30 коментарів відповідних служб щодо цих інцидентів не надходило.

Зазначимо, що наприкінці грудня 2021 року в Києві було змінено систему реагування на масові "мінування". До слова, багато таких повідомлень надходить з ОРДЛО окупованого Криму і є, ймовірно, перевіркою здатності влади та профільних служб реагувати на подібні речі.

Нагадаємо, у Києві поліція за годину затримала жартівника, який "замінував" КМДА.

Читайте також: