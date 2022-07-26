Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві повідомили про небезпеку купання на 20 пляжах: перелік

Дата публікації
Перегляди
288
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві повідомили про небезпеку купання на 20 пляжах: перелік

Фото: УНІАН

Мешканцям столиці радять не купатися на більшості офіційних пляжів міста.

Держпродспоживслужба оприлюднила список пляжів Києва, попередивши про небезпеку купання.  

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Причиною таких закликів стала не лише загроза виявлення вибухонебезпечних предметів, а й негативні дослідження води.

Відповідне попередження стосується 20 київських зон масового купання:

  • "Венеція";
  • "Веселка";
  • "Дитячий";
  • "Золотий";
  • "Молодіжний";
  • "Передмістна Слобідка";
  • "Райдуга";
  • "Тельбін";
  • "Центральний";
  • "Троєщина";
  • "Чорторий";
  • "Галерний";
  • "Вербний";
  • "Пуща Водиця";
  • "Біла";
  • "Наталка";
  • "Верхня";
  • "Синєозерна";
  • "Голуба";
  • "Редьчина".

"Досліджені проби води водних об’єктів не відповідають вимогам Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення", - йдеться у повідомленні.

Тести робили, зокрема на запахи, водневий показник (рН) та на вміст лактозопозитивних кишкових паличок.

Нагадаємо, у Києві в Охматдиті помер підліток, який захворів на лептоспіроз після купання у ставку.

Читайте також:

В Одесі пробратися на заміновані пляжі людей не стримують навіть паркан

В Одесі пробратися на заміновані пляжі людей не стримують навіть паркан
Наступна публікація