У Києві повідомили про небезпеку купання на 20 пляжах: перелік

Мешканцям столиці радять не купатися на більшості офіційних пляжів міста.

Держпродспоживслужба оприлюднила список пляжів Києва, попередивши про небезпеку купання.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Причиною таких закликів стала не лише загроза виявлення вибухонебезпечних предметів, а й негативні дослідження води.

Відповідне попередження стосується 20 київських зон масового купання:

"Венеція";

"Веселка";

"Дитячий";

"Золотий";

"Молодіжний";

"Передмістна Слобідка";

"Райдуга";

"Тельбін";

"Центральний";

"Троєщина";

"Чорторий";

"Галерний";

"Вербний";

"Пуща Водиця";

"Біла";

"Наталка";

"Верхня";

"Синєозерна";

"Голуба";

"Редьчина".

"Досліджені проби води водних об’єктів не відповідають вимогам Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення", - йдеться у повідомленні.

Тести робили, зокрема на запахи, водневий показник (рН) та на вміст лактозопозитивних кишкових паличок.

Нагадаємо, у Києві в Охматдиті помер підліток, який захворів на лептоспіроз після купання у ставку.

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