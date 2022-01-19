У Києві повертають до життя річку Почайна та планують будівництво парку навколо: фото

У Києві повертають до життя річку Почайна та планують будівництво парку навколо: фото

Біля річки освятили воду та майбутню споруду "Хрещальна купель".

У Києві розпочали ревіталізацію (з лат. "повернення до життя") річки Почайна та планують будівництво парку навколо.

19 січня там освятили воду та майбутню споруду "Хрещальна купель". Громадський актив називає її першим великим елементом майбутнього історичного парку. У 2022 році міські служби продовжать ревіталізацію річки, розпочату минулого року.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, йдеться на сайті міської держадміністрації.

Оновлення річки є успішним прикладом взаємодії громади та міської адміністрації, оскільки саме громадські активісти ініціювали проєкт, враховуючи легендарність річки та її історичну вагу. Історична місцевість пов’язана із українським Йорданом – легендарною річкою Почайна (друга назва – Йорданська), що представлена каскадом озер та малою річкою.

"Ми поділили сам проєкт на два послідовні етапи – ревіталізацію самої водойми, а після – створення парку з урахуванням території навколо. На ділянці відкритого русла річки Почайна, протяжністю 300 метрів, та шлюзу КП "Плесо" демонтували старі залізо-бетонні лотки, встановили плити на дно річки, саме русло було розширене майже удвічі, розпочали демонтаж шлюзу і встановлення паль для майбутньої споруди", – розповів Пантелеєв.

Також сьогодні на місці майбутньої споруди "Хрещальна купель" заклали металеву капсулу, всередині якої – лист із історією літописної річки.

Нагадаємо, що у Києві 19 січня від самого ранку почали святкувати Водохреще. Містяни зібралися біля водойм для того, щоб пірнути у крижану воду. Найбільше охочих - у Гідропарку.

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