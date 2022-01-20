У Києві потеплішає та засніжить: прогноз на четвер, 20 січня

У Києві потеплішає та засніжить: прогноз на четвер, 20 січня

Сніг піде ближче до вечора.

У Києві в п'ятницю, 20 січня, очікується потепління. Температура повітря вдень буде плюсовою.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

Сонце буде інколи виглядати зз-за хмар. Більша частина дня пройде без опадів. Ближче до вечора очікується дрібний сніг. Температура повітря вдень 0 +1 градусі, ввчері 0 -1 градус. Вітер південно-західний, 4 м/с.

Зазначимо, що у четвер, 20 січня, по всій Україні буде прохолодно, сніжитиме. Синоптики повідомляють про хмарність із проясненнями.

Sinoptik.ua

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