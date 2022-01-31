У Києві потеплішає, але засніжить: прогноз погоди на тиждень, 1-6 лютого

У Києві потеплішає, але засніжить: прогноз погоди на тиждень, 1-6 лютого

У столиці очікується невелике потепління.

Протягом тижня, 1-6 лютого, у Києві буде відносно тепло та зі снігом. Температура повітря триматиметься близько 0 градусів.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

У вівторок, 1 лютого, вдень -2 -3 градуси, вночі -3 -4 градуси. Протягом усього дня триматиметься хмарна погода. Без опадів.

У середу, 2 лютого, вдень прогнозують 0 градусів, вночі -6 градусів. Також хмарно і без опадів.

У четвер, 3 лютого, вдень та вночі -1 градус. Усю другу половину дня йтиме дрібний сніг.

У п'ятницю, 4 лютого, трохи приморозить. Вдень очікується -4 градуси, вночі -5 градусів. Хмарно, ввечері йтиме сніг.

У суботу та неділю, 5-6 лютого, +1 +2 градуси. Зранку можливий дощ зі снігом, який йтиме до вечора. Хмарно.

Нагадаємо, що українцям початок лютого обіцяє температурні перепади, завірюхи та ожеледицю. Почнеться тиждень із сильних вітрів до 80 кілометрів на годину у більшості областей, а в західних регіонах і Карпатах очікуються ще потужніші пориви.

Sinoptik.ua

На цьому тижні синоптики попереджають про сильний вітер і ожеледиці | Погода в Україні

Читайте також: