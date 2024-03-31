У Києві посилять безпекові заходи на станціях метро та у місцях скупчення людей – документ

КП "Київський метрополітен" доручено посилити контроль на станціях, а поліції – у громадських місцях.

У метро Києва мають посилити контроль на станціях, зокрема із застосуванням ручних металодетекторів.

Про це йдеться у рішенні Ради оборони Києва від 28.03.2024 року, пише ГО "Пасажири Києва".

Як йдеться у документі, комунальному підприємству "Київський метрополітен" доручено посилити заходи контролю на входах/виходах зі станцій, зокрема із застосуванням ручних металодетекторів. А також забезпечити перевірку систем відеоспостереження, пожежогасіння та наявності засобів першої медичної допомоги.

Також відповідно до рішення Ради оборони Києва, має бути обмежено заходи з участю значної кількості людей та посилено увагу до місць скупчення людей, зокрема у ТРЦ та громадському транспорті.

У Києві посилять безпекові заходи на станціях метро та у місцях скупчення людей / Фото: ГО "Пасажири Києва"

У Києві посилять безпекові заходи на станціях метро та у місцях скупчення людей / Фото: ГО "Пасажири Києва"

У Києві посилять безпекові заходи на станціях метро та у місцях скупчення людей / Фото: ГО "Пасажири Києва"

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