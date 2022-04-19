У Києві пошкоджено понад 100 будинків, з них шість шкіл та 14 садочків - Кличко

У Києві пошкоджено понад 100 будинків, з них шість шкіл та 14 садочків - Кличко

У шести будинках пошкоджені опорні конструкції, які неможливо відновити, їх потрібно буде розібрати.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в місті Києві пошкоджено понад 100 будинків.

Про це мер Києва сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"В місті Києві пошкоджено більше 100 будинків, з них шість шкіл та 14 дитячих садків. У шести будинках були пошкоджені несучі конструкції, які ми, на жаль, не зможемо відновити, їх потрібно буде розібрати. Всі інші будівлі придатні до того, щоб їх відновити і ми зараз цим займаємось, рахуємо кошторис", - сказав Кличко.

Він зазначив, що не може назвати суму пошкоджень, вона ще уточнюється.

"Суму пошкоджень тяжко сказати, ми ще не підраховували. Але, переконаний в тому, що з руйнуванням інфраструктури, з руйнуванням будинків ця сума може сягати мільярди гривень", - сказав Кличко.

Нагадаємо, напередодні мер Києва попросив містян, які виїхали, рятуючись від війни, зачекати з поверненням додому. Він зазначив, що Київ – під подальшою загрозою ракетних ударів.