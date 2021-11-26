У Києві посеред дороги вщент згорів Ford Mustang вартістю понад півмільйона гривень (відео)

Машина спалахнула прямо на ходу.
У Києві в п'ятницю, 26 листопада, посеред дороги вщент згорів автомобіль Ford Mustang. Пригода сталася на перехресті вулиць Казимира Малевича та Івана Федорова.
Відповідні фото та відео опублікували у Telegram-каналі "Київ Оперативний".
Машина спалахнула прямо на ходу. На місце події прибули рятувальники та загасили пожежу. Проте вогонь повністю знищив автомобіль. У пригоді ніхто не постраждав.
Судячи з відео, у пожежі згорів Ford Mustang 2015. Вартість такого вживаного автомобіля становить близько 550 тисяч гривень, нового 700-810 тисяч гривень.
Нагадаємо, що у Харкові на окружній дорозі 25 листопада вантажівка перекинулась посеред дороги та розчавила автомобіль таксі, у якому було троє людей. Усі вони загинули, зокрема і трирічна дитина.
Читайте також: