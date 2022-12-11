У Києві посеред дня в 16-поверхівці пролунав вибух: що сталося (фото)

Людей просять дотримуватися правил безпеки під час використання газових балонів.

В Оболонському районі столиці в неділю, 11 грудня, пролунав вибух у багатоповерхівці.

Про це повідомила ДСНС у Facebook.

За даними рятувальників вибухнув газовий балон у багатоповерховому житловому будинку на вул. Бережанській. Виклик про відповідний інцидент ДСНС отримала о 12:29.

Рятувальники, які прихали на місце, встановили, що вибух стався в одній із квартир на дев'ятому поверсі на кухні. Помешкання, де стався інцидент, перевірили, на щастя, ніхто не постраждав.

Подальше горіння не відбулося. Пошкоджено віконні рами квартири.

Вибухнув балон на Оболоні в Києві / Фото: Facebook/ ДСНС України

Наслідки вибуху газового балона у Києві / Фото: Facebook/ ДСНС України

У ДСНС закликають громадян дотримуватись правил використання газових туристичних пальників:

Купуйте лише сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу.

Неухильно дотримуйтеся інструкції виробника. Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.

Пальники розраховані для використання на відкритому повітрі. Якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.

Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх подалі від дії високих температур.

Забороніть використання електроприладів та відкритого вогню дітям!

Нагадаємо, в Україні після відключень світла внаслідок обстрілів РФ почали масово вибухати газові балони. Так, днями у Києві на вулиці Марини Цвєтаєвої стався вибух на 17 поверсі 22-поверхового будинку. На кухні вибухнув газовий балон і розніс квартиру.

Крім того, у Фастові на Київщині 9-річний хлопчик отруївся чадним газом. Інцидент стався через збій у роботі котла. Хлопчика госпіталізували до лікарні.

А в Івано-Франківську від отруєння чадним газом загинули 89-річна жінка та 27-річний чоловік, в Богородчанській територіальній громаді вчаділа 12-річна дівчинка.

У Запорізькій області у власному будинку ледь не загинула родина. Чадним газом отруїлися двоє дорослих та четверо дітей.

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