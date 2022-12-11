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У Києві посеред дня в 16-поверхівці пролунав вибух: що сталося (фото)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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У Києві посеред дня в 16-поверхівці пролунав вибух: що сталося (фото)

Фото: Facebook/ ДСНС України

Людей просять дотримуватися правил безпеки під час використання газових балонів.

В Оболонському районі столиці в неділю, 11 грудня, пролунав вибух у багатоповерхівці.

Про це повідомила ДСНС у Facebook.

За даними рятувальників вибухнув газовий балон у багатоповерховому житловому будинку на вул. Бережанській. Виклик про відповідний інцидент ДСНС отримала о 12:29.

Рятувальники, які прихали на місце, встановили, що вибух стався в одній із квартир на дев'ятому поверсі на кухні. Помешкання, де стався інцидент, перевірили, на щастя, ніхто не постраждав.

Подальше горіння не відбулося. Пошкоджено віконні рами квартири.

Вибухнув балон на Оболоні в Києві / © Facebook/ ДСНС України
Вибухнув балон на Оболоні в Києві / Фото: Facebook/ ДСНС України
Наслідки вибуху газового балона у Києві / © Facebook/ ДСНС України
Наслідки вибуху газового балона у Києві / Фото: Facebook/ ДСНС України

У ДСНС закликають громадян дотримуватись правил використання газових туристичних пальників:

  • Купуйте лише сертифіковану продукцію лише в ліцензованих точках продажу.
  • Неухильно дотримуйтеся інструкції виробника. Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.
  • Пальники розраховані для використання на відкритому повітрі. Якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.
  • Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх подалі від дії високих температур.
  • Забороніть використання електроприладів та відкритого вогню дітям!

Нагадаємо, в Україні після відключень світла внаслідок обстрілів РФ почали масово вибухати газові балони. Так, днями у Києві на вулиці Марини Цвєтаєвої стався вибух на 17 поверсі 22-поверхового будинку. На кухні вибухнув газовий балон і розніс квартиру.

Крім того, у Фастові на Київщині 9-річний хлопчик отруївся чадним газом. Інцидент стався через збій у роботі котла. Хлопчика госпіталізували до лікарні.

А в Івано-Франківську від отруєння чадним газом загинули 89-річна жінка та 27-річний чоловік, в Богородчанській територіальній громаді вчаділа 12-річна дівчинка.

У Запорізькій області у власному будинку ледь не загинула родина. Чадним газом отруїлися двоє дорослих та четверо дітей.

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Дата публікації
Перегляди
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