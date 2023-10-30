У Києві посадовиця міськадміністрації збувала інформацію з бази даних системи "Безпечне місто": фото

На прохання знайомого посадовиця через мобільний меседжер передавала йому дані щодо схеми маршрутів пересування конкретних автівок по Києву.

У Києві посадовиця КП "Інформатика" збувала інформацію з бази даних системи "Безпечне місто".

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури 30 жовтня.

"Повідомлено про підозру одній з керівниць КП "Інформатика" КМДА за фактом несанкціонованого розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігалась в автоматизованих системах (ч. 1, 2 ст. 361-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

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Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, виконуючи обов’язки генерального директора КП "Інформатика", неодноразово розповсюджувала інформацію з обмеженим доступом з "Комплексної системи відеоспостереження міста Києва" щодо маршрутів пересування транспортних засобів по місту Києву.

"На прохання свого знайомого посадовиця через мобільний меседжер передавала останньому дані щодо схеми маршрутів пересування конкретних транспортних засобів по Києву, а також місць їх фіксацій засобами комплексної системи відеоспостереження столиці", - розповіли у прокуратурі деталі справи.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу / Фото: Прокуратура Києва

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу, встановлюються інші обставини вчинення злочину.

Нагадаємо, водій таксі компанії Bolt в Києві відмовився надавати послуги державною мовою. На прохання пасажирок говорити з ними українською, він попросив їх вийти з авто, виставив багаж на узбіччя та поїхав. Пізніше у компанії повіомили, що водія було звільнено й заблоковано в таксі-сервісі Bolt назавжди.

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