У Києві посадовиці загрожує десять років в'язниці: закликала до захоплення державної влади

У Києві перед судом постане 49-річна працівницю одного з центрів надання адміністративних послуг столиці. Посадовиця закликала до захоплення державної влади. Її затримали восени.

Про це повідомила поліція Києва.

Слідство встановило, що прихильниця путінських військ закликала до повалення конституційного ладу в Україні, розпалювала національну ворожнечу та виправдовувала дії окупантів. Свою інформаційну пропаганду зрадниця здійснювала через фейковий акаунт у соціальній мережі. Її дописи були спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, а також виправдовування дій російської армії на території України.

За місцем проживання правоохоронці провели обшуки. У неї вилучили речові докази злочинної діяльності. Крім цього, поліцейські виявили в оселі майже 180 тисяч російських рублів, 3330 доларів та 865 євро.

Нині слідчі звершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Судом також було задоволено клопотання щодо відсторонення посадовиці від займаної посади. За скоєне жінці загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ затримала ще одного зрадника на Миколаївщині, який співпрацював із загарбниками під час тимчасового захоплення частини області. Зокрема, допомагав ворогу в укріпленні позицій, а саме передавав викрадене майно громадян на потреби російських окупаційних угруповань на південному фронті.