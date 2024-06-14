У Києві попрощалися з військовою Шурою Рязанцевою з позивним Ялта: фото

За інформацією ЗМІ, Олександра померла від серцевої недостатності в лікарні Житомира.

У Києвіі у п’ятницю, 14 червня, пройшла церемонія прощання із військовою Шурою Рязанцевою ("Ялтою"), яка нещодавно померла від серцевої недостатності.

Про це повідомляє "Укрінформ".

На церемонію прощання з нею прийшли понад 300 осіб, серед яких було і кілька десятків військових, та діти. Вони тримали у руках фото "Ялти" та жовто-сині прапори.

Панахида за Рязанцевою пройшла у Михайлівському Золотоверхому соборі.

Потім відбулася поминальна хода до Майдану Незалежності, де усі охочі мали змогу попрощатися з нею.

Прощання з "Ялтою" на Майдані Незалежності / Фото: "Укрінформ"

Поховати захисницю планують у п’ятницю на Берковецькому кладовищі у Києві.

Як повідомлялося, військова Шура Рязанцева із позивним "Ялта" померла 11 червня. 2 червня, їй виповнилось 40 років.

Олександра Рязанцева народилась в Криму. До війни вона працювала стилісткою і художницею з костюмів та одягала відомих українських акторів. Зокрема, дівчина співпрацювала зі студією "Квартал 95", Тіною Кароль, гуртами O’Torvald і Kozak System.

У 2014 році вона брала участь у Революції гідності й стала одним з символів Автомайдану. Після анексії Криму того ж року, активістка намагалася потрапити на півострів, але потрапила в російський полон, де пробула п’ять днів.

З початком повномасштабної війни Олександра Рязанцева долучилася до лав ТРО, щоб захищати Україну та повернути рідний Крим.

У день свого 40-річчя Ялта повідомила, що приєдналася до нового військового підрозділу у Десантно-штурмових військах ЗСУ.

За інформацією ЗМІ, Олександра померла від серцевої недостатності в лікарні Житомира.

Нагадаємо, на фронті загинув військовий фотограф Арсен Федосенко. Він працював на завданні, коли внаслідок ворожого обстрілу КАБами дістав важке поранення.

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