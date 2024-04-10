У Києві попрощалися з 16-річним юнаком, який загинув біля фунікулера через конфлікт з працівником УДО (фото)

Провести юнака в останню путь прийшло багато людей: родичі, друзі, однокласники та вчителі.
Сьогодні, 10 квітня, у Києві попрощалися з 16-річним Максимом Матерухіним, який загинув на станції столичного фунікулера після нападу п'яного працівника УДО.
Про це передає "Суспільне".
Поховали хлопця на Берковецькому кладовищі. Провести юнака в останню путь прийшло багато людей: родичі, друзі, однокласники та вчителі.
"Максим був душею компанії. Кожен, хто хоча б трошечки з ним був знайомий, хоча б раз його бачив, починав його любити з того ж моменту", – каже мама одного з його друзів Ліліана.
Її син був у компанії разом з Максимом у день нападу.
За словами жінки, підлітки одразу помітили п'яного чоловіка у вагоні.
"Він до багатьох людей просто причеплювався, і до хлопців теж щось там сказав. Але вони не сильно звернули увагу, тому що старалися уникати (конфлікту – ред.). Я думаю, що якщо якихось свідків знайшли, хто з ними їхав тоді, то вони тільки підтвердять, або, можливо, камери є", – зазначає Ліліана.
Жінка зазначає, що її син та інші друзі Максима, які були з ним, картають себе, що не змогли його врятувати.
"І слідчі нам сказали, що медики сказали, що це неможливо. Навіть якби там був медик, професійний, просто на місці, неможливо б було врятувати його", – говорить мама товариша Максима.
Нагадаємо, що смертельний випадок стався в неділю, 7 квітня. П'яний 30-річний чоловік, який виявився працівником УДО, причепився до компанії неповнолітніх і під час конфлікту штовхнув одного з хлопців. Той упав, розбив головою скло і дістав смертельний поріз шиї.
Мати вбитого у фунікулері 16-річного хлопця розповіла щемливі подробиці. За її словами, нападник запитав, "чи готовий син захищати Україну".
Відсторонений військовослужбовець УДО, звинувачений у вбивстві 16-річного хлопця, не визнає своєї провини. Наразі йому обрано запобіжний захід – перебування під вартою.
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