У Києві попрощалися з 16-річним юнаком, який загинув біля фунікулера через конфлікт з працівником УДО (фото)

Провести юнака в останню путь прийшло багато людей: родичі, друзі, однокласники та вчителі.

Сьогодні, 10 квітня, у Києві попрощалися з 16-річним Максимом Матерухіним, який загинув на станції столичного фунікулера після нападу п'яного працівника УДО.

Про це передає "Суспільне".

Поховали хлопця на Берковецькому кладовищі. Провести юнака в останню путь прийшло багато людей: родичі, друзі, однокласники та вчителі.

Фото: t.me/kyivtv

Похорон Максима Матерухіна / Фото: t.me/kyivtv

"Максим був душею компанії. Кожен, хто хоча б трошечки з ним був знайомий, хоча б раз його бачив, починав його любити з того ж моменту", – каже мама одного з його друзів Ліліана.

Її син був у компанії разом з Максимом у день нападу.

За словами жінки, підлітки одразу помітили п'яного чоловіка у вагоні.

"Він до багатьох людей просто причеплювався, і до хлопців теж щось там сказав. Але вони не сильно звернули увагу, тому що старалися уникати (конфлікту – ред.). Я думаю, що якщо якихось свідків знайшли, хто з ними їхав тоді, то вони тільки підтвердять, або, можливо, камери є", – зазначає Ліліана.

Жінка зазначає, що її син та інші друзі Максима, які були з ним, картають себе, що не змогли його врятувати.

"І слідчі нам сказали, що медики сказали, що це неможливо. Навіть якби там був медик, професійний, просто на місці, неможливо б було врятувати його", – говорить мама товариша Максима.