У Києві попрощались із ветераном УПА і дивізії "Галичина" Васкулом

У 1943 році Васкул добровільно записався до дивізії "Галичина". Під час бою під Бродами був контужений, потрапив у радянський полон.

У Києві в Михайлівському Золотоверхому монастирі відслужили заупокійну службу за Головою Київського крайового братства ОУН-УПА, ветераном дивізії "Галичина" Орестом Васкулом.

Про це у Facebook повідомив історик Андрій Ковальов.

Ветерана ОУН-УПА поховали з офіційним похоронним церемоніалом Міністерства оборони України та почесною вартою Окремого президентського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького.

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Він був похований біля могили дружини і сина у Ясногородці Київської області, де військовий мешкав від 1968 року після повернення із заслання у російській Воркуті.

Після смерті дружини пан Орест оселився у Києві на Академмістечку.

Орест Васкул народився на Прикарпатті 28 травня 1928 року. Від 1943 року воював в лавах УПА. 1943-го добровільно записався до дивізії "Галичина".

Під час бою під Бродами був контужений, потрапив у радянський полон. Зумів втекти, але 1947-го заарештований і засуджений до 25 років таборів.

Український Київ попрощався з Головою Київського крайового братства ОУН-УПА, ветераном дивізії «Галичина» Орестом... Опубліковано Andriy Kovalov Неділя, 13 червня 2021 р.

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