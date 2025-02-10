Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві попередньо через падіння уламків БпЛА спалахнула будівля — Кличко

У Києві попередньо через падіння уламків БпЛА спалахнула будівля — Кличко

У Києві сталася пожежа через атаку дрона під час повітряної тривоги / Фото: ТСН.ua

Ворог продовжує атакувати українців ударними дронами

У ніч проти 10 лютого 2025 року у Соломʼянському районі Києва, попередньо через падіння уламків БпЛА, горить одноповерхова нежитлова будівля. Займання на території поруч. Всі служби на місці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах. 

У Святошинському районі пожежа, за інформацією екстрених служб, не повʼязана з ворожою атакою на місто.

Наразі постраждалих немає. 

Нагадаємо, що ворог атакує Україну ударними дронами. Було озвучено напрямок руху та місця вибухів. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація