У Києві попередньо через падіння уламків БпЛА спалахнула будівля — Кличко

У ніч проти 10 лютого 2025 року у Соломʼянському районі Києва, попередньо через падіння уламків БпЛА, горить одноповерхова нежитлова будівля. Займання на території поруч. Всі служби на місці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.

У Святошинському районі пожежа, за інформацією екстрених служб, не повʼязана з ворожою атакою на місто.

Наразі постраждалих немає.

Нагадаємо, що ворог атакує Україну ударними дронами. Було озвучено напрямок руху та місця вибухів.

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