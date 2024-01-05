У Києві попередили про несприятливі погодні умови: деталі

Мешканців Києва попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці. Людей закликають бути дуже обережними.

Про це пише КМВА.

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Як повідомляють у відомстві, до кінця доби 5 січня та протягом 6 січня на дорогах очікується ожеледиця. Так, слід бути обережними. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Киян попередили про негоду

"І (жовтий) рівень небезпечності! Завтра, 6 січня, у Києві у Києві завтра вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° нижче нуля, на дорогах ожеледиця", – йдеться у повідомленні.

Киян попередили про негоду / Фото: Київська міська військова адміністрація

Раніше киян та гостей столиці закликали відмовитися від купань на Водохреща.

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