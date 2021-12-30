У Києві попередили про небезпечну погоду 31 грудня: чого очікувати

Синоптики прогнозують невеликий сніг, дощ та мороз.
У Києві в п'ятницю, 31 грудня, вночі та вранці на дорогах очікується ожеледиця, місцями ожеледь. Перший рівень небезпечності, жовтий.
Про це попередив Український гідрометцентр.
Також у п’ятницю буде хмарно, невеликий сніг, удень із дощем, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.
У Київській міській державній адміністрації закликали пішоходів бути обережними, пересуваючись містом. Водіїв – за можливості утриматися від поїздок власними авто. Якщо ж уникнути поїздки неможливо – бути максимально обачними на дорогах.
Нагадаємо, що в Україні всі регіони перейшли до "жовтої" зони. Для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо мати хоча б "жовтий" внутрішній COVID-сертифікат або тимчасову довідку 063-О, видану лікарем, який проводив щеплення.
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