У Києві понад 80 котів з притулку можуть опинитися без даху над головою: що трапилось (фото)

Працівники Команди стерилізації безпритульних тварин разом із понад 80 котами потребують нового приміщення для притулку чотирилапих.
У Києві понад 80 котів можуть опинитися без даху над головою. Тож працівники притулку, які опікуються цими тваринами, просять небайдужих про допомогу.
Про це повідомляється на сторінці Команди стерилізації безпритульних тварин у Facebook.
"Дорогі наші друзі, ми можемо залишитись на вулиці, понад 80 котів! У нас катастрофа! Нам дали місяць на виселення з приміщення, яке ми винаймаємо і нам немає куди йти. Я не знаю як передати стан, в якому ми перебуваємо. Ми в авральному режимі шукаємо приміщення. За два дні передивились різні варіанти. Є одне, на яке ми дуже розраховуємо, але поки не знаємо, чи здасть власник його під наші потреби", - йдеться у повідомленні зооволонтерів.
Працівники притулку відкрили збір коштів, адже за місяць їм необхідно знайти приміщення і облаштувати його, організувати переїзд і привести до ладу приміщення, яке раніше орендували.
За словами ззозахинсиків, гроші їм необхідні для:
- сплати оренди за 1 і останній місяць, оплати ріелтору;
- облаштування приміщення;
- для переїзду, а саме оренди вантажної машини для боксів;
- косметичного ремонту приміщення, яке раніше було в оренді.
"Ми не уявляємо як ми це все витягнемо, ми не знаємо, де взяти на все це кошти. Це просто якась суцільна чорна полоса. За останні місяці одні неприємності, втрати, постійне виснаження і страх. Ми благаємо про допомогу. Будь ласка, допоможіть нам з усім цим впоратись. Також буде необхідна допомога руками, але на це буде окремий допис, коли ми будемо знати куди переїздити. Не кидайте нас будь ласка, будьте з нами, підтримайте нас, будь-яка допомога для нас необхідна і цінна", - зазначили зооволонтери.
Допомогти Команді стерилізації безпритульних тварин можна за такими реквізитами:
Наш PayPal a_skuratova@ukr.net
ПриватБанк 4731 2196 3115 8528
Скуратова Ганна Володимирівна
Монобанк 5375 4114 0433 3614
Скуратова Ганна Володимирівна
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5375 4112 0340 2545
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як жінка позбулася кота, бо той був дуже добрим і лагідним.
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