У Києві понад 20 тисяч осіб зробили три щеплення від COVID-19: де та коли отримати бустерну дозу

У Києві понад 20 тисяч осіб зробили три щеплення від COVID-19: де та коли отримати бустерну дозу

Київ - лідер за кількістю бустерних щеплень в Україні.

У Києві станом 18 січня третю дозу вакцини проти коронавірусу отримали 20 511 осіб. Це 18% від усієї кількості в Україні.

Про це повідомили на сайті Київської міської державної адміністрації.

Зазначимо, що бустерна доза використовується, щоб подовжити тривалість захисту після вакцинації та підвищити її ефективність.

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"Дві дози вакцини працюють для попередження тяжкого перебігу коронавірусу, але, як правило, після шести місяців захист слабшає, а введення ревакцинальної дози підвищує ефективність вакцинації і захисту людини", - пояснив голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій.

Коли можна робити третє щеплення

Оптимальний термін ревакцинації – від 6 до 9 місяців після завершення повного курсу щеплення проти COVID-19.

Де можна зробити третє щеплення в Києві

Вакцинуватися бустерною дозою можна в будь-якому столичному пункті щеплення. Нині їх у місті працює 166, а також 21 мінівакцинальний центр на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги, 63 мобільні бригади та 47 тимчасових вакцинальних центрів у різних установах та торгових центрах.

Нагадаємо, що станом на ранок 19 січня у Києві зафіксовано 1 268 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 296 випадків більше, ніж 18 січня (972 випадки коронавірусу).

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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