У Києві понад 20 тисяч осіб зробили три щеплення від COVID-19: де та коли отримати бустерну дозу

Київ - лідер за кількістю бустерних щеплень в Україні.
У Києві станом 18 січня третю дозу вакцини проти коронавірусу отримали 20 511 осіб. Це 18% від усієї кількості в Україні.
Про це повідомили на сайті Київської міської державної адміністрації.
Зазначимо, що бустерна доза використовується, щоб подовжити тривалість захисту після вакцинації та підвищити її ефективність.
"Дві дози вакцини працюють для попередження тяжкого перебігу коронавірусу, але, як правило, після шести місяців захист слабшає, а введення ревакцинальної дози підвищує ефективність вакцинації і захисту людини", - пояснив голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій.
Коли можна робити третє щеплення
Оптимальний термін ревакцинації – від 6 до 9 місяців після завершення повного курсу щеплення проти COVID-19.
Де можна зробити третє щеплення в Києві
Вакцинуватися бустерною дозою можна в будь-якому столичному пункті щеплення. Нині їх у місті працює 166, а також 21 мінівакцинальний центр на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги, 63 мобільні бригади та 47 тимчасових вакцинальних центрів у різних установах та торгових центрах.
Нагадаємо, що станом на ранок 19 січня у Києві зафіксовано 1 268 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 296 випадків більше, ніж 18 січня (972 випадки коронавірусу).
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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