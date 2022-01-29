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У Києві майже 2,5 тисячі нових випадків COVID-19: понад чотири сотні захворілих - діти

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У Києві майже 2,5 тисячі нових випадків COVID-19: понад чотири сотні захворілих - діти

УНІАН

Зафіксовано 7 летальних випадків від вірусу.

Станом на суботу, 29 січня, у Києві 2 418 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом від початку пандемії - 363 546).

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Серед захворілих:

  • 1 265 жінок віком від 18 до 98 років
  •  735 чоловіків віком від 18 до 86 років
  • 197 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 221 хлопчик від 3 місяців до 17 років

Зафіксовано 7 летальних випадків від вірусу, загалом від початку пандемії помер 8 481 киянин. 

Інфографіка: facebook.com/merkieva / ©
Інфографіка: facebook.com/merkieva

Також було госпіталізовано 83 хворих на коронавірус, 110 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Подолати коронавірус змогли 2 029 осіб (загалом 335 319)

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (424), Дарницькому (371) та в Шевченківському (268).

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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