У Києві майже 2,5 тисячі нових випадків COVID-19: понад чотири сотні захворілих - діти

У Києві майже 2,5 тисячі нових випадків COVID-19: понад чотири сотні захворілих - діти

Зафіксовано 7 летальних випадків від вірусу.

Станом на суботу, 29 січня, у Києві 2 418 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом від початку пандемії - 363 546).

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Серед захворілих:

1 265 жінок віком від 18 до 98 років

жінок віком від 18 до 98 років 735 чоловіків віком від 18 до 86 років

чоловіків віком від 18 до 86 років 197 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 221 хлопчик від 3 місяців до 17 років

Зафіксовано 7 летальних випадків від вірусу, загалом від початку пандемії помер 8 481 киянин.

Інфографіка: facebook.com/merkieva

Також було госпіталізовано 83 хворих на коронавірус, 110 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Подолати коронавірус змогли 2 029 осіб (загалом 335 319)

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (424), Дарницькому (371) та в Шевченківському (268).

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Як онкохворій дівчинці з Одеси вдалося одужати після важкого коронавірусу | Новини України

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