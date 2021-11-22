У Києві понад 16 тисяч пацієнтів із грипом, ГРВІ та COVID-19: хто хворіє найбільше

У Києві понад 16 тисяч пацієнтів із грипом, ГРВІ та COVID-19: хто хворіє найбільше

Рівень захворюваності нижчий за епідемічний поріг.

У Києві захворюваність на грип, ГРВІ і коронавірус знизилася і протягом минулого тижня занедужало 16 461 людей, що на 16% менше порівняно із попереднім тижнем.

Про це звітують у КМДА.

Також читайте Вакцинація літніх людей від грипу: чому це важливо та яких ризиків можна уникнути

Зазначається, що зниження захворюваності відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіло 5 155 (зниження на 2,7%), дорослих – 11 306 осіб (зниження на 21%).

У структурі захворюваності діти становлять 31,1%, а на попередньому тижні – 27%. Із них 41,9% – діти шкільного віку.

До лікарень протягом останнього тижня госпіталізували 1624 особи, із них 86 – діти.

Фахівці зауважують, що рівень захворюваності нижчий за епідемічний поріг на 30,4%. Наразі показник захворюваності становить 55,7.

Як повідомлялося, у більшості випадків грип та коронавірусна хвороба мають схожі симптоми. Як не переплутати хвороби - пояснення.

Тим часом, голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що ситуація з COVID-19 у столиці дещо стабілізувалася, але про перехід з "червоної" до "помаранчевої" зони наразі говорити зарано.

Натомість мер Києва Віталій Кличко запевняє, що Київ незабаром вийде із "червоної" зони карантину. Це пов'язано з тим, що у столиці покращилася ситуація з коронавірусом.