У Києві помітили жінку, яка шваброю "мила" сніг (відео)

За дивним заняттям спостерігали перехожі.
У Києві біля одного із відділень "Укрпошти" жінка шваброю "мила" вулицю, вкриту снігом та льодом.
Запис опублікували в пабліку Всевидящее Око.
Автор відео іронічно коментує: "Всім доброго ранку. Ось, людина миє сніг. Втім, нічого незвичного".
Відео вже стало вірусним в Мережі.
Нагадаємо:
У Луцьку комунальники латали ями на дорогах, укладаючи асфальт у сніг.
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