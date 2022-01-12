У Києві помітили жінку, яка шваброю "мила" сніг (відео)

За дивним заняттям спостерігали перехожі.

У Києві біля одного із відділень "Укрпошти" жінка шваброю "мила" вулицю, вкриту снігом та льодом.

Запис опублікували в пабліку Всевидящее Око.

Автор відео іронічно коментує: "Всім доброго ранку. Ось, людина миє сніг. Втім, нічого незвичного".

Відео вже стало вірусним в Мережі.

Нагадаємо:

У Луцьку комунальники латали ями на дорогах, укладаючи асфальт у сніг.

Читайте також: