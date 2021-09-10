У Києві помітили весільний кортеж з червоних вантажівок: відео

Водії, які проїжджали повз, вітали молодят сигналами клаксонів.

У Києві помітили весільний кортеж з червоними вантажівками. На кузовах машин були написи – "наречений" та "наречена".

Відео такого оригінального весілля оприлюднив telegram-паблік "Великий Київ".

Також читайте У Великій Британії ненажерлива кішка ледь не зірвала весілля

"Без Tesla, Porche i BMW. У Києві помітили весільний кортеж з вантажівками. Креативно, нічого не скажеш", - йдеться у дописі під відео.

Водії, які проїжджали повз, вітали молодят сигналами клаксонів.

Нагадаємо, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов одружився з коліжанкою.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання