У Києві помітили будинок для "Барбі": що загрожує за зміну кольору фасаду

На місце обіцяють направити інспектора з благоустрою і скласти припис.

У Києві спалахнув скандал через утеплення та перефарбування будинку на Подолі. Йдеться про будинок на вулиці Костянтинівський. Власники помешкання на двох верхніх поверхах пофарбували стіни в рожевий і жовтий кольори. Пофарбований у "колір Барбі" фасад активно обговорюють у соціальних мережах.

Дехто з киян навіть жартує, що рекламна компанія кінострічки Barbie зайшла надто далеко.

Пофарбований фасад люди називають несмаком і вимагають від влади відреагувати.

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В Департаменті міського благоустрою КМДА сайт ТСН.ua запевнили, що пофарбований у "веселі" кольори будинок не є пам’яткою архітектури.

"На подібні роботи власники помешкання повинні були отримати дозвіл у міському департаменті - відкривається контрольна карта на порушення благоустрою. Але вони цього не зробили. Враховуючи, що ці роботи були проведені самовільно і місто їх не погоджувало, на місце завітає представник інспекції з благоустрою. Буде оформлений відповідний припис і далі, можливо, будемо розглядати питання щодо звернення до суду з вимогою привести фасад будинку до належного стану", - розповів сайту ТСН.ua Михайло Буділов, директор Департаменту міського благоустрою КМДА.

На подібні роботи власники помешкання мали отримати дозвіл у міському департаменті / Фото з групи у ФБ "Подоляночка"

Буділов не виключає, що інспекторів можуть не впустити до житла, бо це приватна власність. Якщо власник вийде на контакт, на нього може бути складений адміністративний припис.

У Департаменті додають, що подібні ситуації чітко не врегульовані законодавством і такі самочинні перефарбування подекуди у столиці трапляються.

Інспекторам з благоустрою необхідно буде детально розібратися в ситуації з пофарбованим фасадом будинку на Подолі.

Нагадаємо, в Україні переписали правила для покупців квартир у новобудовах. Українці отримали можливість реєструвати свої права на ще недобудовані квартири. Це стало можливим завдяки електронному механізму захисту інвесторів, які вклалися в будівництво.

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