У Києві помітили будинок для "Барбі": що загрожує за зміну кольору фасаду

На місце обіцяють направити інспектора з благоустрою і скласти припис.
У Києві спалахнув скандал через утеплення та перефарбування будинку на Подолі. Йдеться про будинок на вулиці Костянтинівський. Власники помешкання на двох верхніх поверхах пофарбували стіни в рожевий і жовтий кольори. Пофарбований у "колір Барбі" фасад активно обговорюють у соціальних мережах.
Дехто з киян навіть жартує, що рекламна компанія кінострічки Barbie зайшла надто далеко.
Пофарбований фасад люди називають несмаком і вимагають від влади відреагувати.
В Департаменті міського благоустрою КМДА сайт ТСН.ua запевнили, що пофарбований у "веселі" кольори будинок не є пам’яткою архітектури.
"На подібні роботи власники помешкання повинні були отримати дозвіл у міському департаменті - відкривається контрольна карта на порушення благоустрою. Але вони цього не зробили. Враховуючи, що ці роботи були проведені самовільно і місто їх не погоджувало, на місце завітає представник інспекції з благоустрою. Буде оформлений відповідний припис і далі, можливо, будемо розглядати питання щодо звернення до суду з вимогою привести фасад будинку до належного стану", - розповів сайту ТСН.ua Михайло Буділов, директор Департаменту міського благоустрою КМДА.
Буділов не виключає, що інспекторів можуть не впустити до житла, бо це приватна власність. Якщо власник вийде на контакт, на нього може бути складений адміністративний припис.
У Департаменті додають, що подібні ситуації чітко не врегульовані законодавством і такі самочинні перефарбування подекуди у столиці трапляються.
Інспекторам з благоустрою необхідно буде детально розібратися в ситуації з пофарбованим фасадом будинку на Подолі.
Нагадаємо, в Україні переписали правила для покупців квартир у новобудовах. Українці отримали можливість реєструвати свої права на ще недобудовані квартири. Це стало можливим завдяки електронному механізму захисту інвесторів, які вклалися в будівництво.
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