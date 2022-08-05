У Києві помер 8-місячний хлопчик - підозрюють матір: фото

У раніше судимої горе-матері вже вилучали чотирьох дітей та позбавляли батьківських прав.

У Києві помер 8-місячний хлопчик.

Прокуратура та поліція у смерті дитини підозрюють його матір.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру киянці за фактом злісного невиконання батьківських обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило її смерть.

Згідно із матеріалами слідства, 33-річна жінка, яку вже позбавляли батьківських прав на чотирьох малолітніх дітей, у серпні 2021 року народила хлопчиків-двійнят.

Після народження дітей жінка постійно нехтувала рекомендаціями лікарів, на прийом до лікаря-педіатра не з’являлась, не відповідала на телефонні дзвінки з поліклініки, а коли медична сестра приходила відвідати малюків, жінки не було вдома.

У грудні 2022 року працівники районної Служби у справах дітей та сім’ї провели обстеження умов проживання дітей та встановили, що квартира перебуває у вкрай незадовільному стані: кімнати захаращені брудними речами та непотребом, на стінах немає шпалер, велика кількість павутиння, зламані меблі та міжкімнатні двері, у ванній кімнаті на стелі та стінах пліснява, у помешканні відчувається стійких неприємний запах.

Після цього жінка припинила впускати до квартири працівників соцслужби та медичну сестру, яка приходила відвідати дітей.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Ухилення матері від надання дітям належного догляду та медичної допомоги призвело до настання тяжких наслідків. У квітні один із хлопчиків помер.

Відповідно до висновку експерта смерть 8-місячної дитини настала від гострої респіраторної вірусної інфекції з приєднанням до неї бактеріальної інфекції та розвитком легеневої недостатності.

За результатами зібраних доказів, які вказують на провину матері у смерті дитини, їй повідомлено про підозру за ст. 166 КК України (злісне невиконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки).

Також встановлено, що жінка раніше вже відбувала покарання у вигляді позбавлення волі за злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило її смерть.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві чоловік заманив 7-річну дівчинку до себе додому, під приводом погратися з собакою, та вчинив розпусні дії.

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