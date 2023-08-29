Самогубство полковника СБУ в Києві: стали відомі подробиці і текст передсмертної записки

Полковник СБУ Дмитро Бакаєв застрелився у своєму кабінеті в Києві. Він залишив передсмертну записку, у якій пояснив причини самогубства.

Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Що відомо про трагічний інцидент

За даними правоохоронців, у службовому кабінеті було виявлено тіло заступника начальника першої служби Управління спецзв'язку СБУ Дмитра Сергійовича Бакаєва, який народився 1976 року. Повідомляється, що трагічний інцидент стався ще 25 серпня.

Так, на тілі чоловіка було виявлено вогнепальне поранення голови, що проходить крізь праву скроневу ділянку. Поруч з ним знайшли пістолет Макарова, який є службовою вогнепальною зброєю.

Пістолет поруч з тілом полковника СБУ, який застрелився у Києві / Фото: Обозреватель

Як повідомило джерело, причиною смерті став кредит на житло. Бакаєв розраховував на 30 тисяч грн від держави, обіцяні тим, хто працює на фронті, але не бере участі у бойових діях. Однак йому не вдалося отримати ці виплати.

Біля тіла полковника також знайшли передсмертну записку. У ній Бакаєв пояснив причини такого відчайдушного кроку.

"В моїй смерті прошу винити Пучкова А.В. за його особисте упереджене ставлення до мене, нівелювання статусу як працівника, приниження моєї честі та гідності, постійні причіпки до роботи, яку я виконую, та крики на мене, а також незрозумілі вказівки щодо відпрацьованих документів, які неможливо виконати. Окрім того, методи керівництва Юрченка В.А. перетворили це управління на концтабір, в якому неможливо працювати ні морально, ні фізично", – написав він.

Передсмертна записка Бакаєва

Наразі обставини смерті співробітника встановлюють у межах кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України.

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"Служба безпеки України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого співробітника. Спецслужба надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, об'єктивного та неупередженого розслідування", – додали в пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, зранку 29 серпня стало відомо, що у Києві полковника СБУ знайшли мертвим у своєму кабінеті. Тоді ЗМІ повідомили, що Дмитро Бакаєв застрелився.

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