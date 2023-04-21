У Києві поліція зупинятиме маршрутки з пасажирами під час повітряної тривоги

У Києві під час повітряної тривоги поліція зупинятиvt в тому числі і приватних перевізників, щоб пасажири могли пройти в укриття.

Про це заявив директор департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук на брифінгу, передає УНІАН.

За інформацією Департаменту транспорту КМДА, 80% зупинок у Києві мають поруч хоча б підземні переходи, які можна використовувати для захисту.

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Департамент транспорту КМДА отримав вказівку про підготовку QR-кодів на зупинках, щоб з телефону можна було зчитувати інформацію про розташування найближчих захисних споруд.

За словами Ткачука, з патрульною поліцією Києва була розмова про те, що приватні перевізники не виконують рішення Ради оборони міста щодо зупинки транспорту під час повітряної тривоги, щоб дати можливість людям пройти до укриттів.

"Про це ми розмовляли з патрульною поліцією. Вони під час повітряної тривоги мають зупиняти в тому числі і приватних перевізників і вимагати від них надання захисту для населення", - сказав директор департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Ткачук зазначив, що у лютому - березні 2022 року, коли навколо Києва йшли активні бойові дії, люди йшли до сховищ. "Коли закінчилися активні бойові дії навколо міста, то всі розслабилися, всі чомусь вирішили, що війна закінчилася, що війна на відстані 500 км нас не стосується і до нас ніяка біда прийти не може", - підкреслив Ткачук. При цьому він додав, що захист людей в першу чергу залежить від них самих. "Я не можу змусити вас використовувати захисні споруди, але ми можемо їх відкрити", - сказав він.

У КМДА наголосили, що зараз тренувальних повітряних тривог немає, тому жодне попередження про можливу небезпеку не можна ігнорувати.

Нагадаємо, на підльоті до Києва було виявлено та збито вісім іранських дронів-камікадзе.