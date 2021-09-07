У Києві поліція розшукує чоловіків, які вбили жінку на Оболоні (фоторобот)

У Києві поліція розшукує чоловіків, які вбили жінку на Оболоні (фоторобот)

Правоохоронці просять громадян допомогти встановити місцеперебування зловмисників.

У Києві поліція розшукує чоловіків, які вбили жінку на Оболоні.

Перехожі виявили на вулиці потерпілу з травмою голови та без ознак життя. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Правоохоронці просять громадян допомогти встановити місцеперебування зловмисників.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До чергової частини столичної поліції від місцевого мешканця надійшла інформація про те, що на вулиці Прирічній він виявив тіло жінки без ознак життя. На вказану адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції та інші профільні служби.

Як розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков, правоохоронці опитали заявника та ймовірних свідків події, переглянули записи з камер відеоспостереження та попередньо з’ясували, що до злочину причетні двоє чоловіків.

"Ми встановили особу потерпілої, це – 37-річна уродженка Чернігівщини, яка приїжджала до столиці на підробіток. Жінка мешкала у наметі поблизу водойми, де перехожий і виявив її з травмою голови та без ознак життя. За показами свідків, ми склали фоторобот одного із чоловіків, який може бути причетний до цього злочину: на вигляд йому 60-65 років, зріст приблизно 175-180 см, худорлявої статури (зображений на фото), смуглявий, очі світлого кольору, має сиве волосся та сиву бороду, з явних особливих прикмет - на верхній щелепі має тільки декілька кутніх зубів. Орієнтування щодо іншого зловмисника: вік 25-35 років, зріст приблизно 175-180 см, спортивної статури, коротка зачіска, волосся темного кольору, обличчя кругле", - розповів Худяков.

Поліція Києва / Facebook

Слідчий Оболонського управління поліції відомості про подію вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Поліція Києва звертається до громадян, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе у розкритті злочину, зателефонувати за номерами: (096) 000-70-25, (044) 418-30-22 або на спецлінію 102. Анонімність та конфіденційність гарантується.

Нагадаємо, 5 вересня у Тячівському районі Закарпатської області, під час сварки 56-річний чоловік жорстоко побив свою 53-річну дружину, а також травмував доньку. Жінку госпіталізували з численними травмами та переломами.

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