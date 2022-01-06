У Києві поліція посилила заходи безпеки: фото

Столичні поліцейські посилено охороняють церкви і святкові локації.
У Києві поліція посилила заходи безпеки на Різдвяні свята.
За порядком стежитимуть працівники структурних підрозділів поліції Києва та військовослужбовці Національної гвардії України.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
З нагоди відзначення релігійного свята Різдва Христового поліцейські у посиленому режимі нестимуть службу біля культових споруд під час проведення богослужінь, а також стежитимуть за правопорядком біля святкових локацій.
Поліція закликає мешканців та гостей столиці не порушувати громадський порядок, дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень, а також сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов’язків.
Нагадаємо, на Різдво, у п'ятницю, 7 січня, та вихідними, 8-9 січня, до України повертається похолодання з морозами.
Читайте також:
- Погода як у квітні: у Києві січень продовжує дивувати температурними рекордами
- Старий Новий рік 2022: коли святкують, ворожіння, традиції свята, що не можна робити в цей день
- В Україні всім вакцинованим дозволили робити бустерні COVID-щеплення: деталі
- Пожежа у костелі святого Миколая, дрифт біля Софії та шкарпетки під забороною: яким був 2021 рік для Києва