У Києві поліція посилила заходи безпеки: фото

Столичні поліцейські посилено охороняють церкви і святкові локації.

У Києві поліція посилила заходи безпеки на Різдвяні свята.

За порядком стежитимуть працівники структурних підрозділів поліції Києва та військовослужбовці Національної гвардії України.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

З нагоди відзначення релігійного свята Різдва Христового поліцейські у посиленому режимі нестимуть службу біля культових споруд під час проведення богослужінь, а також стежитимуть за правопорядком біля святкових локацій.

Поліція закликає мешканців та гостей столиці не порушувати громадський порядок, дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень, а також сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов’язків.

Нагадаємо, на Різдво, у п'ятницю, 7 січня, та вихідними, 8-9 січня, до України повертається похолодання з морозами.

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