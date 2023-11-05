У Києві поліцейський жорстоко побив військового у відділі поліції - соцмережі (відео)

У Мережі з'явилося відео побиття українського військового столичним поліцейським.

Відео побиття поширюють українські пабліки у телеграм-каналі.

За даними соцмереж, інцидент стався в Шевченківському районному відділі поліції. Військовий після важкого поранення був направлений на військову лікувальну комісію (ВЛК) в місто Київ. Після проходження комісії захисник направився на вокзал, де був затриманий поліцейськими за порушення комендантської години.

"Це при тому, що у нього в руках був квиток на поїзд, висновок ВЛК і військовий квиток. Сергій повернувся в сектор бойових дій з важким струсом мозку і багатьма іншими ознаками побиття. Зараз перебуває в лікарні міста Балаклія, куди вже дзвонили з Києва і просили не оформляти травми", - йдеться у повідомленні.

Коли саме трапився інцидент - невідомо.

У Києві поліцейський побив військового у відділку поліції - соцмережі

На кадрах видно, як співробітник поліції штовхнув військового так, той влетів у стіну та впав. Правоохоронець викрикував: "У тебе є проблема". Присутні у відділку ніяк не відреагували на побачене.

Станом на ранок 5 листопада правоохоронці Києва поки що не прокоментували відповідні кадри, поширені у Мережі.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що військовий, якого жорстоко побили на Одещині, помер у лікарні. Дружина обіцяє покарати винних.

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