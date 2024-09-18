У Києві поліцейський живе у квартирі тещі на 220 квадратів, яка офіційно за життя заробила 100 гривень: фото

Відповідно до планування, квартира, де живе столичний поліцейський Тарас Полієнко, займає два поверхи та розташована на останньому поверсі ЖК.

Заступник начальника Головного управління Національної поліції Києва Тарас Полієнко живе у дворівневій квартирі у столичному ЖК площею 220 квадратних метрів, що належить його тещі, яка з 1998 року офіційно заробила 100 гривень, а у 2014 році вийшла на пенсію.

Про це повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода). У коментарі журналістам Полієнко зазначив, що йому невідомі "обставини придбання" квартири, а його дружина пояснила, що її матір заробляла на вирощуванні квітів, і, крім того, в родині "була "Волга", яка прирівнювалась по вартості до житлової квартири в місті Києві".

Поліцейський також задекларував, що його дружина отримала у подарунок 7 мільйонів гривень від своєї бабусі, при цьому її офіційні доходи теж не дозволили би пояснити такі заощадження.

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Тарас Полієнко разом з родиною переїхав у квартиру в житловому комплексі бізнес-класу у Києві у березні 2022-го року, що вказано у його декларації.

У тому ж році Полієнко залишив посаду керівника відділу поліції у Річковому порту Києва та обійняв посаду заступника голови столичного Нацполу. В декларації він вказав, що власниця квартири – його теща Валентина Ткаченко.

Полієнко переїхав у квартиру в ЖК бізнес-класу у Києві у березні 2022-го року / Фото: "Схеми"

Відповідно до договору купівлі-продажу цієї квартири, який "Схеми" отримали у своє розпорядження, вона була придбана у 2020-му році за 3,3 мільйони гривень (на той час близько 120 тисяч доларів). Вказана у документі площа – 162,1 квадратних метри.

Однак пізніше площа квартири збільшилась до 220-ти квадратів – тобто майже на 40%, про що свідчить витяг з державного реєстру нерухомості. Згідно з довідкою "Бюро технічної інвентаризації", яка є у розпорядженні "Схем", площу збільшили на 58 квадратних метрів за рахунок того, що засклили терасу та лоджію.

Відповідно до планування, квартира займає два поверхи та розташована на останньому поверсі ЖК.

Згідно з даними, отриманими "Схемами" від джерел у податковій, Валентина Ткаченко з 1998 офіційно заробила 100 гривень. На пенсію вона вийшла у 2014-му році, наразі отримує менше 3 тисяч гривень на місяць. Таку ж пенсію отримує і її чоловік, тобто тесть Полієнка. Всі його офіційні доходи за три роки, без урахування пенсії, за даними від джерел "Схем", склали близько 350 тисяч гривень. Тобто сумарно їхніх офіційних коштів не вистачило би на придбання цієї нерухомості в ЖК.

"Схеми" звернулись по коментар до Тараса Полієнка. Він сказав, що "йому невідомі обставини придбання вказаної нерухомості". Він також не зміг відповісти на запитання про збільшення площі апартаментів.

Його дружина Антоніна Полієнко у коментарі журналістам щодо походження статків матері пояснила так: "У мами близько, не знаю скільки, соток квітів, які вона вирощує і має, відповідно, такий спосіб заробляння. Це раз. По-друге, ще у 80-х роках у мами з татом була "Волга", яка прирівнювалась по вартості до житлової квартири в місті Києві. Тобто людина, яка вміє заробляти гроші, вона знає, як і де їх заробляти".

На думку юриста громадської організації "Центр протидії корупції" Олексія Бойка, якщо посадовець не може пояснити походження у тещі коштів на квартиру, в якій тепер мешкає і це декларує, то "Спеціалізована антикорупційна прокуратура може перевірити походження цих грошей – і якщо доказів легального доходу не буде, тоді звернеться до суду із позовом про визнання активів необґрунтованими і їх стягнення в дохід держави, це так звана "цивільна конфіскація".

Журналісти звернули увагу, що в своїй декларації поліцейський вказував позику: він отримав близько 3 мільйонів гривень в 2016-му році від компанії "СФК" (ТОВ "Сучасна фінансова компанія"). Частину цих коштів Полієнко інвестував у квартиру в тому ж ЖК і з такою самою площею у 162,1 квадратних метри, як у апартаментів, які пізніше купить теща поліцейського. Але у 2020 Полієнко задекларував повернення інвестицій.

У коментарі "Схемам" поліцейський каже, що "відмовився від участі у інвестиційному проєкті будівництва ЖК", але цей "правочин не має жодного відношення до придбання Валентиною Ткаченко нерухомого майна у 2020-му році".

Загалом сума зобов’язань перед фірмою "СФК" у 2018 році сягнула понад 6 мільйонів гривень – це позики, які родина брала на автівки та об’єкти нерухомості. Частково ці кредити погашені, але в певні періоди сума зобов’язання Полієнків зменшувалась на мільйони без будь-яких пояснень, а зарплати подружжя не могли би покрити такі витрати.

Згідно з деклараціями поліцейського, з 2015 по 2023 рік він отримував заробітну плату від 15 тисяч гривень до понад 70 тисяч на місяць (останні два роки – ред.), в той же час офіційні доходи його дружини з 2017 по 2023 роки складають майже 600 тисяч гривень.

В тому ж житловому комплексі, де теща поліцейського у 2020 році придбала квартиру, Валентина Ткаченко купила також два паркомісця – вартістю 172 500 гривень кожне. У декларації поліцейського вказаний Lexus 2017-го року випуску, зареєстрований на фірму, співвласницею якої до лютого 2024 року була дружина.

Але на паркомісці журналісти помітили Mercedes S-класу, власника якого наразі встановити не вдалось. Авто, ймовірно, має номери прикриття.

Власника Mercedes S-класу, який журналісти помітили на паркомісці, наразі встановити не вдалося / Фото: "Схеми"

Полієнко пояснив так: "Mercedes належить друзям моєї дружини, які виїхали за межі України та попрохали її забезпечити зберігання та періодичне обслуговування з метою збереження його технічного стану. Мною особисто здійснювалось періодичне виїжджання з метою заряджання акумуляторних батарей та технічного нагляду".

Поліцейський підкреслив, що поїздки на цьому автомобілі несистематичні, тому він і не декларує користування.

Також Тарас Полієнко декларує подарунок дружині – 7 мільйонів гривень готівкою, які вона отримала від бабусі у 2020-му році. Відповідно до звітності, ці гроші родина поки не витрачала. На це ще у травні 2023-го року звернули увагу у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

"Проведений НАЗК моніторинг способу життя службовця встановив, що в бабусі не було таких коштів, які вона могла б подарувати онуці", – йшлося у повідомленні відомства.

Тоді НАЗК направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури матеріали "для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим та стягнення його в дохід держави". У коментарі "Схемам" в САП повідомили, що "тоді підстав для передачі справи до суду було недостатньо".

У коментарі "Схемам" Тарас Полієнко повідомив, що його дружина "упродовж тривалого часу забезпечувала догляд та піклування за своєю бабусею", тож вона подарувала онуці все майно та заощадження. Його дружина Антоніна Полієнко походження 7 мільйонів збережень у бабусі пояснити не змогла.

Окремо "Схеми" звернули увагу, що до переїзду в столичний ЖК родина поліцейського мешкала на Київщині, у будинку на понад 180 квадратних метрів у селищі Велика Димерка. Ця нерухомість записана на його сестру Олену Полієнко – заступницю директора Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України. Будинок міститься на ділянці, яка також належить Олені Полієнко, а по сусідству – земля та будинок, які належать матері Полієнків.

За допомогою супутникових знімків Maxar журналісти "Схем" встановили, що в той час, коли Тарас Полієнко мешкав у сестри, на земельній ділянці з’явилась ще одна будівля.

Коли Полієнко мешкав у сестри, на земельній ділянці з’явилася ще одна будівля / Фото: "Схеми"

Вже після того, як Тарас Полієнко перейшов на посаду заступника голови столичного Нацполу, на ділянці матері та сестри почалась перебудова будинків, з’явився басейн та змінився ландшафтний дизайн.

Перебудова будинків на ділянці матері та сестри Полієнка / Фото: "Схеми"

Сестра Полієнка – чиновниця Державної міграційної служби – у коментарі повідомила, що зараз на території триває перебудова, бо родинне майно було знищене у 2022 році, під час вторгнення російської армії до їхнього селища.

За який кошт йде відбудова, Олена Палієнко не відповіла, але Тарас Полієнко зазначив, що вона здійснюється "за рахунок коштів родини та близьких родичів" і повідомив, що "при набутті реєстраційного статусу у будівель, майно буде внесене до відповідних державних реєстрів та декларації".

Нагадаємо, у поліцейського, який подарував тестю Porsche, а тещі – маєток, і якого мали судити, знайшли ще 14 млн грн.

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