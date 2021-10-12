У Києві поліцейські затримали групу осіб, яка обпоювала людей сильнодійним препаратом та відбирала їх речі

Унаслідок дій підозрюваних один з потерпілих помер.

У Києві поліцейські затримали групу осіб, яка підсипала людям сильнодійний препарат та забирала їх речі.

Про це інформує сайт Нацполіції.

Фігуранти справи знайомились із відвідувачами розважальних закладів та на вулицях, пропонували їм випити алкоголь, в який непомітно підсипали лікарський препарат.

Правоохоронці затримали п’ятеро осіб за вчинення розбійних нападів на громадян із використанням сильнодійних лікарських препаратів. Це - четверо чоловіків, 1981, 1986, 1987, 1997 років народження, та жінка, 1980 року народження.

Як розповів заступник начальника поліції Києва - начальник слідчого управління Дмитро Шумейко, у ході досудового розслідування поліцейські встановили, що кожен зі спільників мав чіткий розподіл функцій.

У Києві поліцейські затримали групу осіб, яка обпоювала людей сильнодійним препаратом та відбирали їх речі (8 фото)

"Ми з’ясували, що правопорушники знайомились з громадянами у розважальних закладах і на вулицях та пропонували їм випити алкоголь. В цей момент вони непомітно підсипали у напій потерпілих сильнодійний лікарський препарат, від якого ті втрачали свідомість. Після цього зловмисники забирали цінні речі та втікали. Також відомо, що від дій правопорушників помер один з потерпілих", - зауважив він.

Крім того, поліцейські провели чотири обшуки, у тому числі за місцями проживання осіб, причетних до вчинення злочинів. У результаті вилучено флакони та блістери з різними сильнодійними лікарськими препаратами, а також предмет, схожий на бойову гранату. Фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Розпочаті кримінальні провадження за частиною першою статті 115 – умисне вбивство та частиною другою статті 187 – розбій Кримінального кодексу України. Слідчі готують затриманим повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування", - повідомив Дмитро Шумейко.

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