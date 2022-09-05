У Києві поліцейські провели рейд розважальними закладами: вручили 119 повісток (відео)

На порушників, які перебували на вулицях столиці під час комендантської години, склали адміністративні протоколи. Крім того, 119 громадянам вручили повістки з метою перевірки їхнього перебування на військовому обліку.

Про це повідомили в поліції Києва.

Зазначається, що з метою попередження роботи закладів громадського харчування, клубів, дискотек та місць масового відпочинку громадян у комендантську годину, такі заходи триватимуть й надалі.

"Оскільки комендантська година розпочинається о 23:00, відвідувачам та персоналу закладів необхідно встигнути повернутись до домівок до встановленого часу. Раніше більшість установ нехтували безпекою та здійснювали свою діяльність, незважаючи на встановлені обмеження, зокрема і розважальний заклад у Печерському районі столиці, відносно якого були виявлені публікації в мережі інтернет, відтак нами була здійснена перевірка дотримання розважальними установами нововведень щодо часу роботи", - пояснили в поліції.

Внаслідок перевірки порушень з боку суб’єктів господарювання поліцейські не зафіксували.

Нагадаємо, у понеділок, 5 вересня, Київ знову затягнуло смогом. Столиця Україна опинилася на першому місці рейтингу найбрудніших міст світу.

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