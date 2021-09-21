У Києві покупцям супермаркету намагалися продати халву з фейковою знижкою (відео)

За знижкою товар коштує майже 20 гривень.

В одному з супермаркетів Києва помітили фейкову знижку на халву. Нею "підприємливі" працівники магазину прикрили реальну вартість на товар.

Відео інциденту користувачі завантажили в соціальні мережі.

Як з'ясувалося, інцидент стався в одному з супермаркетів на Борщагівці. Там відвідувачі магазину хотіли купити халву з арахісом. За знижкою товар коштує 18,90 гривень. Водночас реальна ціна халви така ж.

У коментарях до публікації користувачі обурилися інцидентом.

Все просто, як дурять людей.

Таке тільки у нас можливо.

Нагадаємо, що у Кривому Розі місцевому мешканцю не сподобалося обслуговування в супермаркеті, він з сумки дістав два кухонні ножі і намагався накинутися на консультанта.

Ошукані в інтернеті: чому в "чорну" п'ятницю покупці полюють на знижки, а знаходять шахраїв

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