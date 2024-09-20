У Києві покращилася якість повітря: де саме, розповіли в Міндовкілля

На правому березі столиці ситуація з якістю повітря уже краща, на лівому березі спостерігається незначне перевищення норми забруднення.

Якість повітря у Києві, яка погіршилася через пожежі в екосистемах та на торфовищах, поступово нормалізується. Незначне перевищення норми забруднення спостерігається тільки на лівому березі.

Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Причини цих задимлень – це, на жаль, пожежі в екосистемах та пожежі на торфовищах. Основним компонентом цього диму є пил з різним розміром часток, який і спричиняє основне забруднення повітря”, - зазначила вона.

За словами урядовиці, пожежі на торфовищах – це сезонне явище, особливо в останні роки, коли восени випадає менша кількість опадів. Крім того, деякі українці попри заборону продовжують практику спалювання сухої трави.

“На щастя, це справа ситуативна. Те, що відбулося сьогодні, може ще спостерігатися залежно від погодних умов, але ситуація нормалізується. Щойно стало трішки тепліше, більше вітру, і ми бачимо, що задимлення в столиці вже практично немає. Ще відчуваються продукти горіння в повітрі, але все одно показники вже наближаються до норми”, - наголосила Світлана Гринчук.

За словами міністерки, на правому березі Києва ситуація з якістю повітря уже краща, на лівому березі спостерігається незначне перевищення норми забруднення.

Вона акцентувала на важливості розвитку системи моніторингу якості повітря по всій країні, щоб правильно реагувати та давати правильні рекомендації громадянам.

Нагадаємо, у п’ятницю, 20 вересня, Київ від самого ранку затягнуло димом, а в повітрі тримався їдкий сморід від гару. Практично всі стаціонарні пункти моніторингу атмосферного повітря у столиці фіксували високий рівень забрудненості. Сильний запах гару відчували на лівому березі столиці, а також на Подолі, Оболоні, Борщагівці.

Київ затягло димом, людям важко дихати

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