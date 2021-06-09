У Києві поки поліція на мосту рятувала одного самогубцю, інший стрибнув у Дніпро

У Києві поліція врятувала двох чоловіків, які хотіли вчинити самогубство.

У Києві правоохоронці врятували 22-річного чоловіка, котрий погрожував вчинити самогубство. У цей час до поліції звернулись водії, які повідомили, що з моста стрибнув інший чоловік.

Про це повідомили в Нацполіції Києва.

22-річний чоловік стояв на перилах Південного мосту та погрожував стрибнути в Дніпро. Очевидці викликали поліцію. Правоохоронцям вдалось врятувати молодика. Його до прибуття медиків відвели на безпечну ділянку дороги.

У цей момент до правоохоронців звернулись водії, які повідомили, що з Південного моста стрибнув ще чоловік. Рятувальники оперативно витягнули його з води та передали 39-річного чоловіка медикам.

Обставини подій встановлюються.

Нагадаємо, в Рівному знайшли повішеною 45-річну маму двох дітей.

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