У Києві поки поліція на мосту рятувала одного самогубцю, інший стрибнув у Дніпро

У Києві поліція врятувала двох чоловіків, які хотіли вчинити самогубство.
У Києві правоохоронці врятували 22-річного чоловіка, котрий погрожував вчинити самогубство. У цей час до поліції звернулись водії, які повідомили, що з моста стрибнув інший чоловік.
Про це повідомили в Нацполіції Києва.
22-річний чоловік стояв на перилах Південного мосту та погрожував стрибнути в Дніпро. Очевидці викликали поліцію. Правоохоронцям вдалось врятувати молодика. Його до прибуття медиків відвели на безпечну ділянку дороги.
У цей момент до правоохоронців звернулись водії, які повідомили, що з Південного моста стрибнув ще чоловік. Рятувальники оперативно витягнули його з води та передали 39-річного чоловіка медикам.
Обставини подій встановлюються.
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