Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Києві поки поліція на мосту рятувала одного самогубцю, інший стрибнув у Дніпро

У Києві поки поліція на мосту рятувала одного самогубцю, інший стрибнув у Дніпро

ГУМВС України в м. Києві

У Києві поліція врятувала двох чоловіків, які хотіли вчинити самогубство.

У Києві правоохоронці врятували 22-річного чоловіка, котрий погрожував вчинити самогубство. У цей час до поліції звернулись водії, які повідомили, що з моста стрибнув інший чоловік.  

Про це повідомили в Нацполіції Києва. 

22-річний чоловік стояв на перилах Південного мосту та погрожував стрибнути в Дніпро. Очевидці викликали поліцію. Правоохоронцям вдалось врятувати молодика. Його до прибуття медиків відвели на безпечну ділянку дороги. 

У цей момент до правоохоронців звернулись водії, які повідомили, що з Південного моста стрибнув ще чоловік. Рятувальники оперативно витягнули його з води та передали 39-річного чоловіка медикам. 

Обставини подій встановлюються. 

Нагадаємо, в Рівному знайшли повішеною 45-річну маму двох дітей

Новини України: у Києві чоловік вчинив самогубство на дитячому майданчику

Новини України: у Києві чоловік вчинив самогубство на дитячому майданчику

 