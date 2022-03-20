У Києві показники радіаційного фону та атмосферного повітря перебувають у нормі

У Києві показники радіаційного фону та атмосферного повітря перебувають у нормі

Про це свідчать дані з шести контрольних точок міста.

У Києві показники радіаційного фону та атмосферного повітря станом на 20 березня перебувають у нормі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Показники атмосферного повітря Києва, відповідно до даних з шести контрольних точок міста, відповідають нормі", - йдеться у повідомленні.

Так, сьогодні, 20 березня, станом на 13:00 у Києві на лівому березі фіксується показник радіаційного фону 0,13 мкЗв/год, на правому березі – 0,14 мкЗв/год при нормі 0,26 мкЗв/год.



Нагадаємо, 19 березня у двох селах поблизу столиці - Нові Петрівці Вишгородського району і Тарасівка Бучанського району виникли пожежі на сміттєзвалищах. Зранку столиця була огорнута сильним димом, відчувався неприємний сморід.