У Києві показали, як будується метро на Троєщину (фото)

Чоловік пояснив, що видно на фото.
У Мережі показали, як на лівому березі Києва будується метро на Троєщину.
Відповідні фото опублікував Олег Тоцький на своїй сторінці в Facebook.
Чоловік пояснив, що на Русанівських садах між монолітною і збірною ділянкою тунелів зараз зводиться камера металоконструкцій. У метро її скорочено позначають "КМК".
"Металоконструкція – це ні що інше, як гермозатвор. По ширині камера трохи більша за ширину звичайного тунелю, щоб туди помістився як сам гермозатвор (у відкритому вигляді), так і весь супутній мотлох", - написав він.
Тоцький додав, що на фото також видно нижню частину окладу (виступ упоперек тунелю) та його майбутні стінки.
"Вони поки що позначені виступаючими вертикальними прутами арматури. Оклад - це щось на кшталт дверного косяка, тільки для затвора. Гермодвері вивішуються на оклад і притискаються до нього при закриванні, запечатуючи прохід", - пояснив чоловік.
Зазначимо, що найбажаніше житло у Києві традиційно знаходиться поряд із станціями метро - щоб можна було зручно і швидко пересуватися містом. Через великий попит зростає і ціна. ТСН.ua дізнався, скільки коштує орендувати квартиру за 10-15 хвилин ходьби до підземки та на якій гілці дешевше.
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