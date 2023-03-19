У Києві поховали героя, який загинув торік на "Азовсталі"

Поховати "Делфі" вдалося після обміну тілами загиблих та ДНК-експертизи.

У Києві, на Байковому кладовищі, попрощалися із лейтенантом Вадимом Фокшею (позивний "Делфі"), який загинув торік 8 травня на "Азовсталі" в Маріуполі.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Боєць загинув 8 травня 2022 року унаслідок влучання ворожої авіабомби в бункер на заводі. Йому було 32 роки.

Поховати "Делфі" вдалося після обміну тілами загиблих та низки ДНК-експертиз. Захисника "Азовсталі" посмертно нагородили орденом “За мужність” III ступеня.

Побратими загиблого воїна передали його мамі Світлані та дружині Тетяні державний прапор України, яким укрили труну, а також прапор полку "Азов".

Що відомо про "Делфі"

Вадим Фокша – уродженець Запорізької області. Він народився 17 червня 1990 року в селі Садове на Запоріжжі. Закінчив Таврійський державний агротехнологічний університет. Деякий час працював вчителем. 2018 року чоловік приєднався до полку "Азов". Брав участь в обороні "Азовсталі", займався евакуацією цивільного населення та поранених воїнів.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути тіла 1409 захисників.

Раніше повідомлялося, що 26-річний спецпризначенець Микола Самойленко загинув в полоні. Також повідомлялося, що у бою з "вагнерівцями" під Бахмутом загинув 20-річний захисник з Київської області.

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