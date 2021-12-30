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У Києві погіршився стан повітря: які шкідливі домішки зафіксували

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У Києві погіршився стан повітря: які шкідливі домішки зафіксували

unsplash.com

Метеорологічні умови не сприятимуть розсіянню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

У Києві стало важче дихати. У повітрі зафіксували перевищення шкідливих речовин.

Про це пишуть у телеграм-каналі "Реальний Київ".

За даними моніторингових станцій, у грудні в повітрі збільшилася концентрація шкідливих речовин: завислих речовин, діоксиду азоту, формальдегіду.

“За прогнозами Українського гідрометцентру, найближчими днями метеорологічні умови не сприятимуть розсіянню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери. Ось причина, через яку іноді у Києві спостерігається зміг і важко дихати”, — зазначили у публікації.

Нагадаємо, що у Полтавській області загинув 23-річний чоловік, який вистрибнув з вікна квартири.

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