У Києві погіршився стан повітря: які шкідливі домішки зафіксували

У Києві погіршився стан повітря: які шкідливі домішки зафіксували

Метеорологічні умови не сприятимуть розсіянню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

У Києві стало важче дихати. У повітрі зафіксували перевищення шкідливих речовин.

Про це пишуть у телеграм-каналі "Реальний Київ".

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За даними моніторингових станцій, у грудні в повітрі збільшилася концентрація шкідливих речовин: завислих речовин, діоксиду азоту, формальдегіду.

“За прогнозами Українського гідрометцентру, найближчими днями метеорологічні умови не сприятимуть розсіянню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери. Ось причина, через яку іноді у Києві спостерігається зміг і важко дихати”, — зазначили у публікації.

Нагадаємо, що у Полтавській області загинув 23-річний чоловік, який вистрибнув з вікна квартири.

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