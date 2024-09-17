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У Києві погіршився стан повітря: що зафіксували і як це вплине на людей

У Києві погіршився стан повітря: що зафіксували і як це вплине на людей

Повітря в Києві / Ілюстративне фото

Протягом наступних днів вміст діоксиду азоту в повітрі перевищуватиме критичний рівень.

Укргідрометцентр зафіксував 17 вересня у повітрі Києва перевищення гранично допустимих норм середньодобового вмісту діоксиду азоту.

Про це повідомляється у телеграм-каналі Укргідрометцентру.

За даними стаціонарних пунктів спостереження Укргідрометцентру за станом атмосферного повітря 17 вересня, середньодобовий вміст діоксиду азоту в Києві перевищує гранично допустимі концентрації.

"Впродовж 18-19 вересня завдяки сухій та теплій погоді вміст діоксиду азоту в повітрі буде перевищувати критичний рівень – 5  гранично допустимих концентрацій, що може негативно впливати на самопочуття людей", – йдеться в заяві.

Зазначається, що тепла та суха погода сприятиме накопиченню у приземному шарі повітря й інших забруднювальних речовин (діоксиду сірки та формальдегіду).

Прогнозується, що 20-22 вересня північний вітер та зниження температури повітря вночі та вранці сприятиме поступовому зменшенню концентрацій забруднювальних речовин.

Вміст діоксиду азоту в повітрі Києва / Мапа: Укргідрометцентр / ©
Вміст діоксиду азоту в повітрі Києва / Мапа: Укргідрометцентр

Нагадаємо, напередодні в Київській МВА попередили, що в кількох районах столиці може погіршитися якість повітря через лісову пожежу під Вишгородом.

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