У Києві погіршиться погода: синоптики прогнозують дощ та сильний вітер

У Києві погіршиться погода: синоптики прогнозують дощ та сильний вітер

Киян та гостей міста попереджають - завтра стане холодніше, піде дощ та здійметься сильний вітер.

У Києві в четвер, 26 травня, погіршиться погода. Синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с, мінливу хмарність та короткочасний дощ.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Температура в столиці вночі +12 +14 градусів, вдень близько +20 градусів.

У КМДА закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, у повітрі Києва впродовж тижня фіксували підвищений вміст шкідливих речовин: де саме їх виявили.

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