У Києві погіршиться погода: синоптики прогнозують дощ та сильний вітер

Киян та гостей міста попереджають - завтра стане холодніше, піде дощ та здійметься сильний вітер.
У Києві в четвер, 26 травня, погіршиться погода. Синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с, мінливу хмарність та короткочасний дощ.
Про це попереджає Український гідрометцентр.
Температура в столиці вночі +12 +14 градусів, вдень близько +20 градусів.
У КМДА закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Нагадаємо, у повітрі Києва впродовж тижня фіксували підвищений вміст шкідливих речовин: де саме їх виявили.
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