У Києві погіршиться погода на вихідних: чого чекати

У Києві погіршиться погода на вихідних: чого чекати

У столиці дощитиме.

У суботу та неділю, 23 і 24 жовтня, в Києві прогнозують зміну погодних умов.

Про це свідчать дані Укргідрометцентра.

23 жовтня хмари в Києві до ранку розсіються, але температура повітря понизиться.

24 жовтня вже вранці небо у столиці затягнеться хмарами, які так і не зникнуть до кінця доби. Днем піде невеликий дощ, але ближче до вечора він закінчиться.

Середня температура складе від 5 до 8 градусів тепла. У Київській області дощі не прогнозують.

Раніше стало відомо, що на вихідних, 23-24 жовтня, в Україні буде переважно сухо, в суботу у більшості регіонів ще триматиметься тепло, а від неділі до нас прийде серйозне похолодання.

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Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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