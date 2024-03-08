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У Києві погіршилася якість повітря: високий рівень забрудненості

У Києві погіршилася якість повітря: високий рівень забрудненості

Київ. / Фото: Associated Press

Киянам рекомендують обмежити перебування на вулиці.

Зранку п'ятниці, 8 березня, у Києві спостерігається погіршення якості повітря. Причини невідомі. Натомість радіаційний фон в в столиці - в нормі.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

"У Києві зранку 8 березня високий рівень забрудненості повітря на лівому березі, а середній – на правому", - йдеться у повідомленні.

Мешканцям лівого берега до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують: закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Крім того, якшо у помешканнях є очищувач повітря, то радять увімкнути його на максимум.

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