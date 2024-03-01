У Києві погіршилася якість повітря: що сталося

Киянам рекомендують обмежити перебування на вулиці.
Зранку п'ятниці, 1 березня, у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Ймовірною причиною називають пожежі.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
Зазначається, що якість повітря могла погіршитися через пожежі в Київській області та слабкий вітер. Через це шкідливі домішки накопичуються у приземному шарі повітря.
"Водночас перевищення гранично допустимих концентрацій речовин, за якими здійснюється спостереження, не виявлено", - наголосили в адміністрації.
Киянам рекомендують закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води, а якщо у квартирі є очищувач повітря, то його слід увімкнути на максимум.
Нагадаємо, синоптики попереджали мешканців Києва попереджають про затоплення, що можуть статися упродовж 1-5 березня. Причина - різке підвищення рівня води в Дніпрі. Оголошено І-й рівень небезпеки.